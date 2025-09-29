ТСН в социальных сетях

Общество
96
1 мин

В классическом образе и с красивыми локонами: принцесса Мадлен сходила на благотворительный вечер

Младшая дочь короля и королевы Швеции — принцесса Мадлен — посетила мероприятие в музее Миллесгорден, где состоялся благотворительный ужин.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Мадлен

Принцесса Мадлен / © Getty Images

Принцесса Мадлен — младшая сестра кронпринцессы Швеции Виктории — является покровительницей этого независимого некоммерческого художественного учреждения с 2023 года.

Она посетила вечер, в ходе которого были собраны средства на то, чтобы сделать парк скульптур более доступным, а также создать место для встреч детей и молодежи, желающих приобщиться к искусству.

Принцесса Мадлен / © Принцесса Мадлен/Instagram

Принцесса Мадлен / © Принцесса Мадлен/Instagram

Принцесса облачилась в черно-белый наряд, надев топ с круглым вырезом, без рукавов и подплечниками от Wakakuu, макси-юбку от этого же бренда и обула классические черные туфли Aquazzura с острым носком, средним каблуком и бантом сзади, а в руках держала черный клатч Toteme. Мадлен носила часы от Cartier, волосы уложила красивыми локонами и сделала макияж.

«Спасибо Millesgården за то, что пригласили нас на вечер, чтобы подчеркнуть необходимость сохранения и развития великолепного парка скульптур музея для будущих поколений. Скульптуры Карла Миллеса и @millesgarden — это прекрасное культурное наследие, которым можно гордиться», — написала в подписи под опубликованными фото Мадлен.

Напомним, другая шведская принцесса София и ее супруг впервые за длительный период летнего отпуска появились на публике. Принцесса впечатлила красивым образом и новой прической.

Принцесса София и принц Карл Филипп / © instagram.com/prinsparet

Принцесса София и принц Карл Филипп / © instagram.com/prinsparet

