- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 1 мин
В классическом образе и с красивыми локонами: принцесса Мадлен сходила на благотворительный вечер
Младшая дочь короля и королевы Швеции — принцесса Мадлен — посетила мероприятие в музее Миллесгорден, где состоялся благотворительный ужин.
Принцесса Мадлен — младшая сестра кронпринцессы Швеции Виктории — является покровительницей этого независимого некоммерческого художественного учреждения с 2023 года.
Она посетила вечер, в ходе которого были собраны средства на то, чтобы сделать парк скульптур более доступным, а также создать место для встреч детей и молодежи, желающих приобщиться к искусству.
Принцесса облачилась в черно-белый наряд, надев топ с круглым вырезом, без рукавов и подплечниками от Wakakuu, макси-юбку от этого же бренда и обула классические черные туфли Aquazzura с острым носком, средним каблуком и бантом сзади, а в руках держала черный клатч Toteme. Мадлен носила часы от Cartier, волосы уложила красивыми локонами и сделала макияж.
«Спасибо Millesgården за то, что пригласили нас на вечер, чтобы подчеркнуть необходимость сохранения и развития великолепного парка скульптур музея для будущих поколений. Скульптуры Карла Миллеса и @millesgarden — это прекрасное культурное наследие, которым можно гордиться», — написала в подписи под опубликованными фото Мадлен.
