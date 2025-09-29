В классическом образе и с красивыми локонами: принцесса Мадлен сходила на благотворительный вечер

Принцесса Мадлен / © Getty Images

Принцесса Мадлен — младшая сестра кронпринцессы Швеции Виктории — является покровительницей этого независимого некоммерческого художественного учреждения с 2023 года.

Она посетила вечер, в ходе которого были собраны средства на то, чтобы сделать парк скульптур более доступным, а также создать место для встреч детей и молодежи, желающих приобщиться к искусству.

Принцесса Мадлен / © Принцесса Мадлен/Instagram

Принцесса облачилась в черно-белый наряд, надев топ с круглым вырезом, без рукавов и подплечниками от Wakakuu, макси-юбку от этого же бренда и обула классические черные туфли Aquazzura с острым носком, средним каблуком и бантом сзади, а в руках держала черный клатч Toteme. Мадлен носила часы от Cartier, волосы уложила красивыми локонами и сделала макияж.

«Спасибо Millesgården за то, что пригласили нас на вечер, чтобы подчеркнуть необходимость сохранения и развития великолепного парка скульптур музея для будущих поколений. Скульптуры Карла Миллеса и @millesgarden — это прекрасное культурное наследие, которым можно гордиться», — написала в подписи под опубликованными фото Мадлен.

