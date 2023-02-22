В классическом пальто и белом свитере: премьер-министр Италии на встрече с Зеленским в Киеве

Джорджа Мелони выбрала для своего аутфита классические цвета.
Вчера, 21 февраля, в Киев с официальным визитом приехал премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Ее встретил в Мариинском дворце президент Украины Владимир Зеленский.
Итальянский премьер была одета в черное классическое пальто, под которым на ней был белый свитер с высокой горловиной и черные широкие брюки. Обута она была в черную обувь.
Свои белокурые волосы Мелони идеально ровно уложила и сделала макияж смоки-айс.
Владимир Зеленский был одет в свитшот цвета хаки с трезубцем на груди и штаны карго.
Кстати, в нашей подборке можно посмотреть, как тепло Мелони встретила Зеленского на саммите в Брюсселе.
Напомним, в Украину с необъявленным визитом приезжал президент США Джо Байден, который надел галстук в цвет украинского флага — сине-желтый.
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