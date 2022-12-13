В классическом пальто и блузке цвета хаки: красивая Елена Зеленская встретилась с Эммануэлем Макроном

Первая леди Украины находится во Франции с официальным визитом.

Елена Зеленская в рамках своего визита во Францию встретилась с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Эммануэль Макрон и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Елена Зеленская, Эммануэль Макрон и Денис Шмигаль / Фото: Associated Press

Сегодня, 13 декабря, они принимают участие в конференции в поддержку Украины.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

В мероприятии приняли участие также премьер-министр Украины Денис Шмигаль, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Елена Зеленская, Эммануэль Макрон, Денис Шмигаль и Катрин Колонна / Фото: Associated Press

Через видеосвязь к конференции присоединился и президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Для такого события первая леди Украины выбрала красивый деловой образ. На ней был черный брючный костюм и блузка цвета хаки. На плечи Елена накинула черное классическое пальто. Аутфит она дополнила черными туфлями на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Идеально ровная укладка с боковым пробором, нежный макияж и лаконичные золотые серьги завершили лук жены президента.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Напомним, вчера, 12 декабря, Елена Зеленская встретилась с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. Первая леди поблагодарила организацию за поддержку, в частности, за предоставление украинским школам 50 тысяч ноутбуков для дистанционного обучения.

Елена Зеленская и Одри Азуле / Фото: Associated Press

Вместе с министром культуры Украины Александром Ткаченко Зеленская передала генеральному директору ЮНЕСКО перечень потребностей украинских заведений культуры для того, чтобы пережить зиму.

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На встрече Елена предстала в жакете интересного кроя с накидкой, прямых черных брюках и черных туфлях.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

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