В классическом пальто и голубых туфлях: первая леди Польши на встрече с Зеленскими

Президентская чета Польши принимает у себя в гостях Владимира и Елену Зеленских.
Президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда сегодня, 5 апреля, встречали у себя в гостях у президентского дворца в Варшаве своих украинских коллег – Владимира и Елену Зеленских, прибывших с рабочим визитом.
Первая леди Польши появилась на встрече в классическом бежевом пальто, из-под которого выглядывал голубой шарф. Талию она подчеркнула бежевым поясом.
Наряд Агата дополнила голубыми замшевыми туфлями на шпильках. Она сделала аккуратную укладку с прикорневым объемом и макияж с черными стрелками. Уши первая леди украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями. Молочный маникюр завершил образ Корнхаузер-Дуди.
Анджей Дуда был одет в черное пальто, черный костюм, белую рубашку, сиреневый галстук с принтом и черные лакированные туфли.
Напомним, на встречу с президентом Чехии Агата Корнхаузер-Дуда надела двубортное пальто винного оттенка с золотыми пуговицами.
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