В классическом пальто и костюме: Хиллари Клинтон на улицах Нью-Йорка

Экс-первая леди США и бывший государственный секретарь страны во всем черном вышла в свет.

Хиллари Клинтон попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. Увидев фотографов, она мило улыбнулась им. Экс-первая леди продемонстрировала образ total black.

На ней было классическое пальто, жакет, рубашка и прямые брюки. Наряд она дополнила черными кожаными ботильонами на стойком каблуке. В руке Хиллари несла вместительную черную сумку.

Хиллари Клинтон / Фото: Getty Images

В ушах у Клинтон были лаконичные золотые серьги, на шее – золотые подвески на цепочках, а на руке – браслет. В макияже она сделала акцент на глазах.

Напомним, Хиллари вместе со своей дочерью Челси Клинтон посетила мероприятие, организованное американским еженедельником Variety на тему женской силы "Power of Women".

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