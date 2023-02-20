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В классическом пальто, очках-авиаторах и с сине-желтым галстуком: образ Джо Байдена во время визита в Киев

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2299
Время на прочтение
1 мин
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В классическом пальто, очках-авиаторах и с сине-желтым галстуком: образ Джо Байдена во время визита в Киев

Джо Байден и Владимир Зеленский / Фото: Getty Images

Президент США продемонстрировал поддержку Украины, надев галстук в цветах украинского флага.

Сегодня, 20 февраля, в Киев с необъявленным ранее визитом прибыл президент США Джо Байден. Его тепло встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский и Джо Байден / © Getty Images
Владимир Зеленский и Джо Байден / Фото: Getty Images
Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press

Вместе они почтили память погибших защитников Украины на Михайловской площади.

Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press
Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press

На улицах Киева Байден появился в классическом черном пальто, темно-синем костюме и белой рубашке. Деловой образ он дополнил полосатым галстуком в цветах украинского флага – сине-желтым. На лице у него были стильные черные очки-авиаторы.

Джо Байден и Владимир Зеленский / © Getty Images
Джо Байден и Владимир Зеленский / Фото: Getty Images
Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press

Обутый президент был в черные лоферы с кистями.

Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press

Напомним, 9 февраля Владимир Зеленский принял участие в саммите ЕС в штаб-квартире Европейского Совета в Брюсселе. Лидеры стран-членов Европейского Союза очень тепло встретили президента Украины. Мы собрали подборку фотографий, на которых европейские политики обнимают Зеленского, искренне улыбаются ему и пожимают руку.

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Дата публикации
Просмотры
2299
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