В классическом пальто, очках-авиаторах и с сине-желтым галстуком: образ Джо Байдена во время визита в Киев

Президент США продемонстрировал поддержку Украины, надев галстук в цветах украинского флага.
Сегодня, 20 февраля, в Киев с необъявленным ранее визитом прибыл президент США Джо Байден. Его тепло встретил президент Украины Владимир Зеленский.
Вместе они почтили память погибших защитников Украины на Михайловской площади.
На улицах Киева Байден появился в классическом черном пальто, темно-синем костюме и белой рубашке. Деловой образ он дополнил полосатым галстуком в цветах украинского флага – сине-желтым. На лице у него были стильные черные очки-авиаторы.
Обутый президент был в черные лоферы с кистями.
Напомним, 9 февраля Владимир Зеленский принял участие в саммите ЕС в штаб-квартире Европейского Совета в Брюсселе. Лидеры стран-членов Европейского Союза очень тепло встретили президента Украины. Мы собрали подборку фотографий, на которых европейские политики обнимают Зеленского, искренне улыбаются ему и пожимают руку.
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