В классической блузке и длинной юбке: элегантная королева Летиция на приеме во дворце

Они приветствовали дипломатический корпус, аккредитованный в Испании, который включает в себя в общей сложности 126 постоянных посольств в стране и около 800 консульств.

Королева Летиция и король Филипп / Фото: Getty Images

Мероприятие проводится каждый год в начале января. Оно окутано торжественностью и строгостью королевского протокола, однако Ее Величество всегда отлично справляется с тем, чтобы продемонстрировать, что элегантность может быть синонимом простоты и современности. В этот раз королева Летиция сочетала длинную синюю юбку со складками и классическую белую блузу с пуговицами и длинными рукавами, на которой не было вышивки или другого декора.

Дополнила королева образ лаконичными продолговатыми серьгами с сапфирами и бриллиантами, а также парой туфель и макияжем.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Однако такой лук королева надевает не впервые. Практически в идентичном образе, но только с юбкой розового цвета, она посетила это же мероприятие в 2023 году.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Читайте также:

Тиары королевы Летиции (9 фото)