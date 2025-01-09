В классической блузке и длинной юбке: элегантная королева Летиция на приеме во дворце

9 января король Испании Филипп и королева Летиция провели мероприятие в Королевском дворце Мадрида.
Они приветствовали дипломатический корпус, аккредитованный в Испании, который включает в себя в общей сложности 126 постоянных посольств в стране и около 800 консульств.
Мероприятие проводится каждый год в начале января. Оно окутано торжественностью и строгостью королевского протокола, однако Ее Величество всегда отлично справляется с тем, чтобы продемонстрировать, что элегантность может быть синонимом простоты и современности. В этот раз королева Летиция сочетала длинную синюю юбку со складками и классическую белую блузу с пуговицами и длинными рукавами, на которой не было вышивки или другого декора.
Дополнила королева образ лаконичными продолговатыми серьгами с сапфирами и бриллиантами, а также парой туфель и макияжем.
Однако такой лук королева надевает не впервые. Практически в идентичном образе, но только с юбкой розового цвета, она посетила это же мероприятие в 2023 году.
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