В клетчатом блейзере и брюках со стрелками: герцогиня Кембриджская встретилась с волонтерами

В клетчатом блейзере и брюках со стрелками: герцогиня Кембриджская встретилась с волонтерами

Герцогиня Кембриджская порадовала сегодня своим новым появлением на публике.

Супруга принца Уильяма посетила семинар в PACT (Родители и дети вместе) в Саутварке, в Лондоне. Герцогиня Кембриджская встретилась с волонтерами и участниками еженедельной группы PACT Southwark MumSpace (проект поддержки для молодых родителей), которая предоставляет местным родителям гостеприимное пространство для обсуждения актуальных вопросов и решения любых проблем, с которыми они сталкиваются.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

На встречу Кэтрин приехала в сером блейзере в клетку, под который надела черный топ и подобрала черные брюки со стрелками и кожаный пояс. У Кейт были распущены волнистые локоны, она сделала легкий макияж, надела серьги-висюльки с жемчужинами и тонкую подвеску с сапфировым камнем. Обута герцогиня была в замшевые остроносые туфли на устойчивых каблуках.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Во время кулинарного мастер-класса Кэтрин охотно пообщалась не только со взрослыми, но и с детьми.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Организация PACT, созданная в 2014 году, представляет собой проект социальной поддержки под руководством сообщества, целью которого является создание уверенного в себе, стойкого сообщества родителей, которые могут дать своим детям лучший старт в жизни в любых обстоятельствах.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Читайте также: