В клетчатом блейзере и широких брюках: королева Летиция сходила в кинотеатр на церемонию
Королева Летиция появилась на новом публичном мероприятии, для которого выбрала весьма нетрадиционный для себя образ.
Супруга короля Филиппа VI была запечатлена покидающей церемонию вручения награды режиссеру Алехандро Аменабару и показ его фильма «Mar adentro» в кинотеатре «Монкайо» в Туделе, в Наварре.
Королева вместе с учениками нескольких школ Туделы посетила цикл «Наши классики», посвященный режиссеру, сценаристу и композитору Алехандро Аменабару, в рамках фестиваля «Festival de Cine Opera Prima Ciudad de Tudela».
Кроме того, королева посетила показ нового фильма режиссера «Mar adentro» с Хавьером Бардемом в главной роли, в котором поднимаются такие вопросы, как эвтаназия, аборты и право на достойную жизнь.
Для этого выхода Летиция выбрала клетчатый блейзер от Sandro, который она сочетала с зеленым вязаным свитером, брюками кремового цвета, ботильонами Magrit из замши на широком каблуке и необычной сумкой из капсульной коллекции Paños de Guirra. Волосы Летиция распустила, сделала легкий дневной макияж и надела любимое кольцо от Coreterno.