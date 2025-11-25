В клетчатом блейзере и широких брюках: королева Летиция сходила в кинотеатр на церемонию

Королева Летиция / © Getty Images

Супруга короля Филиппа VI была запечатлена покидающей церемонию вручения награды режиссеру Алехандро Аменабару и показ его фильма «Mar adentro» в кинотеатре «Монкайо» в Туделе, в Наварре.

Королева вместе с учениками нескольких школ Туделы посетила цикл «Наши классики», посвященный режиссеру, сценаристу и композитору Алехандро Аменабару, в рамках фестиваля «Festival de Cine Opera Prima Ciudad de Tudela».

Кроме того, королева посетила показ нового фильма режиссера «Mar adentro» с Хавьером Бардемом в главной роли, в котором поднимаются такие вопросы, как эвтаназия, аборты и право на достойную жизнь.

Для этого выхода Летиция выбрала клетчатый блейзер от Sandro, который она сочетала с зеленым вязаным свитером, брюками кремового цвета, ботильонами Magrit из замши на широком каблуке и необычной сумкой из капсульной коллекции Paños de Guirra. Волосы Летиция распустила, сделала легкий дневной макияж и надела любимое кольцо от Coreterno.