В клетчатом брючном костюме: стильную королеву Мэри тепло приветствовала публика на мероприятии

Королева Мэри вернулась к работе после недавно перенесенной болезни.

На прошлой неделе датской королевской особе пришлось отменить несколько королевских мероприятий из-за инфекции, о чем сообщили во дворце.

"Ее Величество королева, как и многие другие в настоящее время, заболела и поэтому, к сожалению, не сможет принять участие в церемонии награждения Ассоциации сердца", - говорилось в заявлении королевского дворца Дании ранее.

К счастью, Мэри быстро пошла на поправку и уже сегодня появилась на публике. Жена короля Фредерика X посетила школу Pilehaveskolen и приняла участие в школьном отряде во время визита в комуне Валленсбек.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Королева приехала в черной водолазке, клетчатом шерстяном брючном костюме с поясом на талии и в замшевых сапогах на каблуках. У нее были красиво уложены волосы волнами и макияж на лице, в ушах золотые серьги-кольца, а маникюр выполнен в светлом оттенке.

Напомним, недавно мы собрали похожие образы королевы Мэри и принцессы Кейт.

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