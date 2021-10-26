В клетчатом брючном костюме: стильный выход кронпринцессы Виктории

У шведской кронпринцессы Виктории очень насыщенный график работы.

На прошлой неделе будущая королева Швеции вручила Книгу Панды 2022 года за инициативы в области экологии и охраны природы во время ежегодного собрания WWF в замке Ульриксдалс в Сольне.

На публичное мероприятие принцесса Виктория приехала в кофейном брючном костюме в крупную клетку, под которым была белая блузка с бантом. У Виктории был легкий едва заметный макияж, волосы собраны в классический пучок сзади, а в ушах – маленькие серьги. Маникюр кронпринцессы также был в светлых оттенках.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

Ранее мы показывали вам, как королевские особы носят брючные костюмы. Это очень удобный и стильный вариант лука для холодной осенней погоды. Ранее Виктория уже надевала брючный костюм во время поездки в Рим.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

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