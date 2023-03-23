В клетчатом костюме и красных туфлях: премьер-министр Эстонии в красивом образе приехала на саммит

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сегодня, 23 марта, приняла участие в саммите ЕС, который проходит в здании Европейского совета в Брюсселе. Лидеры Европейского Союза обсуждают последние события в Украине, экономику, энергетику и другие темы, включая миграцию.

Каллас появилась там в красивом деловом образе. Она надела клетчатый костюм, состоявший из жакета без пуговиц и юбки-карандаша.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Аутфит политик дополнила красным топом и красными кожаными туфлями на стойких каблуках.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Кая распустила волосы, сделала нежный макияж, уши украсила лаконичными серьгами, а на шее у нее была изящная подвеска на цепочке.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Напомним, Кая Каллас во время коалиционных переговоров в Таллинне продемонстрировала эффектный образ в фиолетовом платье длины миди с рукавами три четверти и ремешком на талии.

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