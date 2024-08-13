В клетчатом костюме и на каблуках: как стильная принцесса Маргарет с племянниками в Балморал приезжала

Это фото мы нашли в королевских архивах далекого 1955 года.

Тогда в преддверии пятого дня рождения принцесса Анна со своим старшим братом принцем Чарльзом и их тетей принцессой Маргарет – сестрой их матери королевы Елизаветы II, отправилась на каникулы в Балморал.

Они покидали в тот день королевскую яхту "Британия" в Абердине, Шотландия, отправляясь на традиционный летний отдых в Балморал – любимую шотландскую резиденцию британских монархов.

25-летняя принцесса Анна была одета в клетчатый жакет и юбку длины миди, обута в туфли на каблуках, в руках несла сумку, а на голове у нее был ободок. Принцесса Анна была в пальто, белых носках и туфлях, а ее белокурые кудрявые волосы развивались, а ее брат принц Чарльз был в пиджаке, коротких шортах и с галстуком.

Принцесса Маргарет с племянниками принцессой Анной и принцем Чарльзом / Фото: Associated Press

В этом году Чарльз уже в лице монарха второй год подряд собирает семью в Балморале, присоединятся к нему и принц и принцесса Уэльские с детьми. А вот Меган и Гарри, похоже, приглашения так и не получили.

Замок Балморал в Шотландии / Фото: Getty Images

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