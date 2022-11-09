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В клетчатом костюме и на шпильках: Камала Харрис в деловом луке приехала в Чикаго

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
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Время на прочтение
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В клетчатом костюме и на шпильках: Камала Харрис в деловом луке приехала в Чикаго

Камала Гаррис / Фото: Associated Press

Вице-президент США в сдержанном образе выступила на мероприятии.

Вице-президент США Камала Харрис приняла участие в мероприятии для фонда Победы жителей Азиатско-Тихоокеанских островов в комедийном клубе Second City в Чикаго. Политик также выступила во время митинга в XS Tennis and Education Foundation в Чикаго.

Камала Гаррис / © Associated Press
Камала Гаррис / Фото: Associated Press

Одета Харрис была в деловой серый клетчатый брючный костюм и черный топ. Наряд она дополнила черными кожаными туфлями на шпильках.

Камала Гаррис / © Associated Press
Камала Гаррис / Фото: Associated Press
Камала Гаррис / © Associated Press
Камала Гаррис / Фото: Associated Press

Шею вицепрезидент украсила черным ожерельем, а руки – золотым браслетом и кольцом с сапфиром. Камала сделала аккуратную укладку и макияж с шоколадным оттенком блеска на губах.

Камала Гаррис / © Associated Press
Камала Гаррис / Фото: Associated Press

Напомним, на одном из интервью Харрис появилась в брючном костюме баклажанового цвета, состоявшего из удлиненного жакета, шелкового топа в тон и брюк клеш в сочетании с черными кожаными туфлями-лодочками на каблуке.

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Дата публикации
Просмотры
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