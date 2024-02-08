В клетчатом костюме и с розовой помадой на губах: королева Маргрете II побывала в школе

Королева Маргрете II хоть и передала трон сыну, все равно продолжит исполнять некоторые королевские обязанности.

Вчера королева посетила на открытии новой школы Prins Henriks Skole во Фредериксборге. Там был представлен бюст ее покойного мужа принца Хенрика, который скончался в 2018 году. Автор скульптуры художник и скульптор Ханс Паули Олсен.

Королеву Маргрете по прибытию приветствовали ученики с флагами, когда она прибыла на мероприятие.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Одета бывшая королева Дании была в клетчатый голубой удлиненный жакет и юбку, под жакетом у нее была водолазка, сверху она надела шубу, а обута была в туфли на не высоких каблуках. Также в руках у Маргрете была трость и черная сумка.

Образ Маргрете II дополнила клетчатой шляпой, ярко-розовой помадой на губах и лаконичными серьгами в ушах.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что у отрекшейся от престола Маргрете II есть брошь, как у 8-летней принцессы Шарлотты Уэльской.

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