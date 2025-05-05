В клетчатом костюме и с яркой помадой на губах: королева Маргрете II сходила на службу

Королева Маргрете II / © Getty Images

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Королева Маргрете II присутствовала на церковной службе в связи с 80-летием освобождения Дании в церкви Фор Фрю 4 мая 2025 года в Копенгагене.

Королева Маргрете II появилась на публике в синем клетчатом пальто и юбке длины до колен, подобрала шляпу из этого же комплекта, а под пальто надела голубой джемпер с высокой горловиной. Королева была обута в черные кожаные туфли, у нее был яркий макияж губ и пластинчатые серьги в ушах. К пальто Маргрете II пришпилила брошь с камнями.

Королева Маргрете II / © Getty Images

«В воскресенье в церкви Богоматери в Копенгагене прозвучал звон церковных колоколов на службе мира в честь 80-й годовщины освобождения Дании.

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Их Величества Король и Королева присутствовали на службе вместе с Ее Величеством Королевой Маргрете, Ее Королевским Высочеством Принцессой Бенедиктой и Их Королевскими Высочествами Герцогом и Герцогиней Глостерскими, которые представляли британскую королевскую семью.

Герцогиня Глостерская / © Датская королевская семья/Instagram

На церемонии присутствовали представители правительства, датского парламента, министерств, министерств обороны и иностранных посольств. Службу возглавил епископ Копенгагенской епархии Петер Сков-Якобсен, и она включала размышления, молитвы и музыку в честь освобождения и жертв, которых стоила свобода», — говорится в сообщении датской королевской семьи.

Король Фредерик X и королева Мэри / © Датская королевская семья/Instagram

Принцесса Бенедикте / © Getty Images