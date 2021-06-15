В клетчатом костюме и с жемчужными серьгами: стильная Юлия Тимошенко пришла на эфир

60-летняя лидер партии "Батькивщина" выбрала для своего образа костюм в клетку.
Сегодня, 15 июня, Юлия Тимошенко продемонстрировала интересный стильный аутфит. На эфир одной из политических программ нардеп пришла в светлом клетчатом наряде, который состоял из платья длины миди приталенного кроя и жакета с отделочной строчкой и темными пуговицами.
На талии был пояс из того же материала. Костюм Юлия Владимировна скомбинировала с бежевыми туфлями на платформе и высоких шпильках.
Неизменной осталась лишь элегантная прическа Тимошенко с пучком-ракушкой, прикорневым объемом и выпущенными спереди прядями. В ушах у политика были жемчужные серьги, а на лице - оптические очки в коричневой оправе.
В этом же образе Тимошенко выступила сегодня в Верховной Раде.
А вчера народный депутат продемонстрировала белоснежный ансамбль. На ней был жакет с золотыми пуговицами и платье-футляр.
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