В клетчатом костюме и шляпе с лентой: дочь королевы Камиллы составила компанию матери на скачках

Королева Камилла посетила второй день Челтнемского фестиваля не только со своим бывшим мужем. Компанию ей составила и дочь Лора Лопес.

Супруга короля Чарльза приехала на скачки в коричневом пальто от Fiona Clare, меховой шляпе Lock & Co. Hatters и с сумкой Aspinal of London, одной из своих любимых.

Ее дочь Лора Лопес составила компанию матери на соревнованиях. Лора облачилась в клетчатый брючный костюм оверсайз и синюю шляпу с лентой. Ее светлые волосы были собраны в низкий хвост пучком, а в ушах были золотые серьги.

Королева Камилла на скачках в Челтнеме / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как дочь королевы Камиллы критикуют за ее образы, которые она выбирает для светских выходов.

Ожидаем, что Ее Величество королева поприсутствует и на остальных днях скачек в Челтнеме, которые, как известно, она очень любит.

Королева Камилла и Лора Лопес / Фото: Getty Images

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