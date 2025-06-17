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В клетчатом костюме и слингбэках: принцесса Беатрис появилась на королевских скачках
Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци приехала на скачки в Аскот.
Пара присоединилась к королю Чарльзу и королеве Камилле на любимых конных соревнованиях монаршей четы.
Принцесса Беатрис выбрала для выхода в свет жакет с объемными рукавами-фонариками, пуговицами и поясом на талии и юбку в клетку от Beulah London, дополнив лук песочными слингбэками на каблуках от Jennifer Chamandi и песочной шляпой Juliette Millinery.
В руках принцесса держала миниатюрную белую сумку Anya Hindmarch, волосы распустила, сделала легкий дневной макияж и надела золотой браслет и кольцо. Муж принцессы Эдоардо был в черном фраке и шляпе-цилиндре, как и многие гости скачек в этот день.
Напомним, ранее мы рассказывали, кто сейчас отвечает за стиль принцессы Йоркской и показывали, как выглядит ее стилист, с которой Беа сотрудничает уже более семи лет.