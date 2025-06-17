В клетчатом костюме и слингбэках: принцесса Беатрис появилась на королевских скачках

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

Реклама

Пара присоединилась к королю Чарльзу и королеве Камилле на любимых конных соревнованиях монаршей четы.

Принцесса Беатрис выбрала для выхода в свет жакет с объемными рукавами-фонариками, пуговицами и поясом на талии и юбку в клетку от Beulah London, дополнив лук песочными слингбэками на каблуках от Jennifer Chamandi и песочной шляпой Juliette Millinery.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

В руках принцесса держала миниатюрную белую сумку Anya Hindmarch, волосы распустила, сделала легкий дневной макияж и надела золотой браслет и кольцо. Муж принцессы Эдоардо был в черном фраке и шляпе-цилиндре, как и многие гости скачек в этот день.

Реклама

Напомним, ранее мы рассказывали, кто сейчас отвечает за стиль принцессы Йоркской и показывали, как выглядит ее стилист, с которой Беа сотрудничает уже более семи лет.

Оливия Бэкингем — стилист принцессы Беатрис / © Getty Images