В клетчатом костюме и старом пальто: стильный выход королевы Летиции

Испанская королева Летиция посетила открытие Real Monasterio De Las Descalzas Reales в Мадриде сегодня.

В этот четверг утром королева председательствовала на открытии для публики коллекций монастыря Descalzas Reales, находящихся в ведении Национального наследия.

Королева Летиция / Getty Images

На публике Летиция появилась в сером клетчатом двубортном пиджаке и брюках от Hugo Boss, которые впервые надевала в январе 2020 года на мероприятие Красного Креста. Королева надела под жакет телесный джемпер с V-образным вырезом, а поверх набросила пальто верблюжьего цвета от Caramelo из коллекции 2020 года.

Королева Летиция была в маске, с любимым кольцом на пальце и маленьких серьгах-кольцах. А ее образ выглядел стильно и гармонировал с коричневыми ботинками из кожи на высоких каблуках.

Королева Летиция / Getty Images

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