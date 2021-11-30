В клетчатом костюме-тройке и с вишневым маникюром: деловой образ Елены Зеленской

В клетчатом костюме-тройке и с вишневым маникюром: деловой образ Елены Зеленской

Первая леди Украины удачно сочетала в своем аутфите цветовую гамму.

На днях Елена Зеленская открыла Неделю инклюзивности и разнообразия. В мероприятии также приняли участие представители сообщества "Бизнес без барьеров", которое первая леди основала год назад. В настоящее время в него входят более 20 ведущих международных и украинских компаний.

Участники мероприятия поделились последними достижениями по внедрению лучших практик безбарьерности в своих компаниях.

В Instagram супруга президента выложила фотографии.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Там Зеленская появилась в белой рубашке и серо-бежевом клетчатом костюме-тройке, который состоял из приталенного жакета, жилетки и широких брюк. Наряд она дополнила бежевыми лодочками.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елене сделали аккуратную укладку и нежный макияж. На шее поверх рубашки висел небольшой кулон на цепочке. Маникюр вишневого цвета завершил деловой аутфит первой леди.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Напомним, на памятной церемонии в День памяти жертв голодоморов Елена предстала в образе total black. На ней был стильный кейп и пояс на талии, а также платье длины миди. Наряд она дополнила черными сапогами на каблуке.

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