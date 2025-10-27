В клетчатом костюме и зеленом платье: королева Маргрете II продемонстрировала два образа в Риме

Королева Маргрете II / © Associated Press

Реклама

Ее Величество побывала в музее Алтарь Мира. Экскурсию для королевы Маргрете провел профессор Йеспер Майбом Мадсен, в ходе которого Ее Величеству показали, среди прочего, макет мавзолея Августа, статуи династии Юлиев-Клавдиев и алтарь мира Алтарь Мира, сообщается на сайте датской королевской семьи.

Королева Маргрете II / © Associated Press

Алтарь Мира возрастом более 2000 лет — это «алтарь мира», который использовался для жертвоприношений и является значимым произведением римского искусства и архитектуры.

Королева Маргрете II / © Associated Press

Королева приехала в музей в темно-зеленом костюме в клетку, состоящем и короткого жакета и юбки длины миди, была обута в черные туфли на невысоких каблуках и в руках держала трость.

Реклама

Королева Маргрете II / © Associated Press

Также в другой день Ее Величество посетила церемонию вручения Римской премии королевы Маргрете, приуроченной к 10-летию премии, в Датской академии наук и искусств в Риме. Там она появилась в макси-платье с рюшами и поясом на талии и накидке в тон и обута в замшевые туфли на каблуках. Королева дополнила образ изумрудными серьгами-висюльками с камнями и подвеской с кулоном.

Королева Маргрете II / © Associated Press