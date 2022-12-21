В клетчатом наряде и с брошью в виде елки: японская принцесса Такамадо посетила фотовыставку

Принцесса Такамадо (Хисако) – является членом японской императорской семьи как вдова Норихито, принца Такамадо.

Ее Величество посетила фотовыставку для прессы, которая прошла в штаб-квартире универмага Нихонбаси Мицукоси в Токио.

Для своего выхода принцесса выбрала сдержанный аутфит. На ней был темный клетчатый костюм, состоявший из жакета и без воротника и юбки до колен, а также водолазка гранатового оттенка.

Принцесса Такамадо / Фото: Getty Images

Наряд Такамадо дополнил кожаными туфлями шоколадного цвета.

Значительное внимание принцесса уделила аксессуарам. В руках она держала коричнево-бежевый клатч с бантом и замшевые перчатки.

Принцесса Такамадо / Фото: Getty Images

К жакету Хисако прикрепила брошь в виде елки с разноцветными камнями, в ушах были серьги-цветы, а на пальце – кольца. На лицо принцесса надела защитную маску.

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