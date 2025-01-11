В клетчатом наряде и с красными серьгами: принцесса Како посетила художественную выставку

Принцесса Како посетила выставку "POKEMON × KOGEI Игривые встречи покемонов и японского ремесла", которая прошла в Токио.

Для культурного выхода принцесса выбрала наряд, состоявший из черного платья миди и летнего черно-белого клетчатого пальто А-силуэта с таким же поясом. В этом луке Како выглядела красиво и стройно.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила черными туфлями на стойких каблуках и кожаным черным клатчем. У нее была скромная прическа, легкий макияж и красные серьги в ушах.

Напомним, принцесса Како на новогоднем мероприятии появилась в голубом закрытом платье по фигуре с цветочным орнаментом.

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