В клетчатом наряде и с красными серьгами: принцесса Како посетила художественную выставку

Японская принцесса выглядела красиво и стройно.
Принцесса Како посетила выставку "POKEMON × KOGEI Игривые встречи покемонов и японского ремесла", которая прошла в Токио.
Для культурного выхода принцесса выбрала наряд, состоявший из черного платья миди и летнего черно-белого клетчатого пальто А-силуэта с таким же поясом. В этом луке Како выглядела красиво и стройно.
Аутфит она дополнила черными туфлями на стойких каблуках и кожаным черным клатчем. У нее была скромная прическа, легкий макияж и красные серьги в ушах.
Напомним, принцесса Како на новогоднем мероприятии появилась в голубом закрытом платье по фигуре с цветочным орнаментом.
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