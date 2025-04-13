В клетчатом наряде розового оттенка: императрица Масако в нежном образе появилась на открытии выставки

Император Нарухито и императрица Масако / © Associated Press

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Император Японии Нарухито и императрица Масако посетили церемонию открытия всемирной выставки Osaka Expo 2025 в Осаке.

Для такого события императрица выбрала нежный женственный образ. На ней был розовый клетчатый костюм с белой каймой и белый топ. Аутфит Масако дополнила бледно-розовой шляпой с розовой клетчатой вставкой.

Император Нарухито и императрица Масако / © Associated Press

Ее Величество сделала нежный макияж, волосы собрала под шляпу и дополнила лук элегантными жемчужными украшениями.

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Император Нарухито и императрица Масако / © Associated Press

Император Нарухито был одет в классический черный костюм, белую рубашку и светло-розовый галстук с принтом, который выглядел гармонично с образом жены.

Напомним, императрица Масако в черном платье-футляре и черном жакете с белым воротником побывала на вулканическом острове.