ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
221
Время на прочтение
1 мин

В клетчатом наряде с акцентом на талии: принцесса Како посетила ярмарку зелени

Японская принцесса выбрала для мероприятия элегантный образ.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Принцесса Како

Принцесса Како / © Getty Images

Японская принцесса Како посетила парк Сонобе в Нантани, префектура Киото, в рамках национальной ярмарки растений. Она осмотрела растения и пообщалась с участниками мероприятия, улыбаясь им.

Для этого мероприятия Како выбрала длинное платье-халат в мелкую черно-белую клетку, которое сочетала с черным подплатьем. Талию принцесса подчеркнула тонким черным ремешком с прямоугольной металлической пряжкой.

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Она дополнила образ небольшими золотистыми серьгами с подвесками и кольцами. Како собрала волосы в низкий хвост, оставив у лица челку. В макияже сделала акцент на глазах и нанесла на губы помаду насыщенного ягодного оттенка.

Напомним, принцесса Како прибыла на церемонию открытия национальных соревнований по конному спорту в нежно-голубом платье миди с короткими рукавами.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie