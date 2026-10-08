В клетчатом наряде с акцентом на талии: принцесса Како посетила ярмарку зелени

Принцесса Како / © Getty Images

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Японская принцесса Како посетила парк Сонобе в Нантани, префектура Киото, в рамках национальной ярмарки растений. Она осмотрела растения и пообщалась с участниками мероприятия, улыбаясь им.

Для этого мероприятия Како выбрала длинное платье-халат в мелкую черно-белую клетку, которое сочетала с черным подплатьем. Талию принцесса подчеркнула тонким черным ремешком с прямоугольной металлической пряжкой.

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Принцесса Како / © Getty Images

Она дополнила образ небольшими золотистыми серьгами с подвесками и кольцами. Како собрала волосы в низкий хвост, оставив у лица челку. В макияже сделала акцент на глазах и нанесла на губы помаду насыщенного ягодного оттенка.

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Напомним, принцесса Како прибыла на церемонию открытия национальных соревнований по конному спорту в нежно-голубом платье миди с короткими рукавами.

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