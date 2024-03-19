В клетчатом пальто и любимых серьгах: принцесса Анна на чемпионате по регби

Сестра короля Чарльза присутствовала на матче чемпионата шести наций Гиннесса по регби между Ирландией и Шотландией на стадионе "Авива" в Дублине.

Приехала 73-летняя Анна в темном клетчатом пальто и черном свитере с высокой горловиной, а на воротнике у Ее Высочества была прикреплена крупная брошь. Принцесса была с традиционной прической, а на ее лице был легкий макияж. Образ дополняли золотые и любимые ею серьги-гвоздики, которые принцесса Анна часто носит.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Совсем недавно сестра монарха посещала Челтнемский конный фестиваль и в один из дней появилась в там в красном пальто, которое впервые надела 27 лет назад. Анна не из тех, кто любит баловать публику модными экспериментами, но удивить иногда может.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

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