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В клетчатом пальто и любимых серьгах: принцесса Анна на чемпионате по регби

В клетчатом пальто и любимых серьгах: принцесса Анна на чемпионате по регби

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Королевскую принцессу Анну пока никакие скандалы не настигли, поэтому она продолжает исполнять свои королевские обязанности.

Сестра короля Чарльза присутствовала на матче чемпионата шести наций Гиннесса по регби между Ирландией и Шотландией на стадионе "Авива" в Дублине.

Приехала 73-летняя Анна в темном клетчатом пальто и черном свитере с высокой горловиной, а на воротнике у Ее Высочества была прикреплена крупная брошь. Принцесса была с традиционной прической, а на ее лице был легкий макияж. Образ дополняли золотые и любимые ею серьги-гвоздики, которые принцесса Анна часто носит.

Принцесса Анна / © Getty Images
Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Совсем недавно сестра монарха посещала Челтнемский конный фестиваль и в один из дней появилась в там в красном пальто, которое впервые надела 27 лет назад. Анна не из тех, кто любит баловать публику модными экспериментами, но удивить иногда может.

Принцесса Анна / © Getty Images
Принцесса Анна / Фото: Getty Images

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