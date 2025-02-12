В клетчатом пальто и новых жемчужных серьгах: принцесса Кейт появилась на публике

Принцесса Уэльская вчера посетила отделение матери и ребенка "Action For Children" в тюрьме и исправительном учреждении для несовершеннолетних правонарушителей HMP Styal недалеко от Уилмслоу.

Кейт приезжала, чтобы осмотреть отделение матери и ребенка, подчеркнув острую необходимость поддержания крепких и любящих отношений с ребенком даже в самых трудных и сложных ситуациях.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Одна из благотворительных организаций принцессы Кейт, Action for Children, управляет подразделениями в трех разных тюрьмах Великобритании и скоро откроется четвертая. Эти отделения матери и ребенка предоставляют специальное место для молодых и будущих матерей, отбывающих тюремное заключение или находящихся под следствием, заявил офис Кейт в Кенсингтонском дворце. Заключенные живут в отдельной зоне тюрьмы и получают помощь в уходе за своими детьми от обученного тюремного персонала, а также от специалистов по раннему и семейному уходу.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Принцесса Кейт была в шерстяном двубортном пальто в клетку Blaze Milano, и обута в сапоги Gianvito Rossi на каблуках. Она распустила волосы, сделала дневной макияж и надела серьги с жемчугом из 18-каратного желтого золота от Katherine James.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Напомним, на днях стало известно, что принцесса Кейт и принц Уильям не посетят церемонию BAFTA, которая состоится 16 февраля.

Читайте также: