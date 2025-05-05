В клетчатом пальто и ободке: герцогиня Софи появилась на праздничном параде с семьей

Герцогиня Софи / © Associated Press

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60-летняя Софи выбрала нежный образ для выхода на публику. Она была в пальто от Suzannah London в клетку, с глубоким вырезом на декольте и накладными карманами. К пальто герцогиня подобрала ободок, жемчужные серьги, круглую подвеску на золотой цепочке на шею, в руках держала клатч из кожи крокодила, а у нее на запястьях было по несколько тонких золотых браслетов.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Associated Press

Обута герцогиня Эдинбургская была в нюдовые туфли из кожи на каблуках, а волосы собрала в низкий пучок и сделала легкий дневной макияж.

Герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард позади нее / © Associated Press

Ее муж герцог Эдинбургский Эдвард был одет в армейскую форму № 2 шотландского гвардейского полка. Напомним, король Чарльз III появился на параде в честь 80-й годовщины со дня окончания Второй мировой войны в военной форме своего деда — короля Георга VI.

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Герцогиня Эдинбургская Софи с принцессой Шарлоттой / © Associated Press

Также мы показывали, какой образ для появления на публике выбрала принцесса Кейт.