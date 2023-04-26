В клетчатом пальто и почти без макияжа: сестра Чарльза - принцесса Анна - на официальном мероприятии

В качестве покровителя Национального музея Королевского флота Анна наблюдала за масштабной реставрацией и переоборудованием замечательного корабля времен Первой мировой войны в Белфасте.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Ее Высочество прибыла на мероприятие в зеленом клетчатом пальто с воротником-стойкой, синих прямых брюках со стрелками и сапогах на невысоких каблуках. Анна была в кожаных перчатках и с шарфом на шее, который хорошо сочетался с цветом ее пальто. На груди у принцессы была пришпилена брошка.

Дочь королевы Елизаветы II сделала свою классическую прическу, надела серьги-гвоздики и нанесла немного яркой помады на губы. На ее плече висела сумка на золотом ремешке-цепочке.

В Твиттере королевской семьи опубликовали больше фотографий с мероприятия. К слову, принцесса Анна - именно та королевская особа, которая посещает больше всего мероприятий в качестве старшего члена семьи.

Her Royal Highness The Princess Royal officially reopened HMS Caroline today. As Patron of the National Museum of the Royal Navy, She viewed the extensive restoration and refurbishment of Belfast’s remarkable First World War ship. pic.twitter.com/FztBvkApwj — HMS Caroline (@HMSCaroline) April 25, 2023

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