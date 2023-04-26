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В клетчатом пальто и почти без макияжа: сестра Чарльза - принцесса Анна - на официальном мероприятии

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
624
Время на прочтение
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В клетчатом пальто и почти без макияжа: сестра Чарльза - принцесса Анна - на официальном мероприятии

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Королевская принцесса Анна посетила официальное открытие HMS Caroline and Pumphouse в доке Александры, гавань Белфаста.

В качестве покровителя Национального музея Королевского флота Анна наблюдала за масштабной реставрацией и переоборудованием замечательного корабля времен Первой мировой войны в Белфасте.

Принцесса Анна / © Getty Images
Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Ее Высочество прибыла на мероприятие в зеленом клетчатом пальто с воротником-стойкой, синих прямых брюках со стрелками и сапогах на невысоких каблуках. Анна была в кожаных перчатках и с шарфом на шее, который хорошо сочетался с цветом ее пальто. На груди у принцессы была пришпилена брошка. 

Дочь королевы Елизаветы II сделала свою классическую прическу, надела серьги-гвоздики и нанесла немного яркой помады на губы. На ее плече висела сумка на золотом ремешке-цепочке.

В Твиттере королевской семьи опубликовали больше фотографий с мероприятия. К слову, принцесса Анна - именно та королевская особа, которая посещает больше всего мероприятий в качестве старшего члена семьи.

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Дата публикации
Просмотры
624
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