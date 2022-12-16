В клетчатом пальто и с красивыми локонами: принцесса Беатрис на рождественском мероприятии

Принцесса Беатрис с супругом Эдоардо Мапелли-Моцци посетили концерт "Королевские гимны: вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве.
Принцесса Уэльская уже второй год подряд организовывает это мероприятие. В этом году на нем вспоминали и покинувшую этот мир королеву Елизавету II.
Рождественский концерт посетили практически все старшие члены семьи, за исключением, пожалуй, принца Эндрю и его экс-жены Сары Йоркской, а также Меган и Гарри, что очевидно. В прошлом году все эти люди также не были приглашены.
А вот дочери принца Эндрю – старшая Беатрис и младшая Евгения со своими супругами посетили концерт.
Беатрис надела светлое клетчатое пальто с поясом на талии от Temperley London, которое сочетала с замшевыми высокими сапогами и именным клатчем из кожи крокодила. У принцессы была красивая укладка локонами, вечерний макияж, который подчеркивал выразительные глаза Беа, а в ушах сверкали серьги-люстры.
Ее супруг Эдоардо также был элегантен. Он надел синий костюм, белую рубашку и галстук, а также был в черном пальто. Пара шла держась за руки в аббатство, когда их сфотографировали папарацци.
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