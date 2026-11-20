Принц Карл Филипп и принцесса София / © instagram.com/prinsparet

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На фото принцесса София и принц Карл Филипп позируют у бюста поэта Густава Фрёдинга в его мемориальной усадьбе Альстерс в Вермланде.

«Сегодня начинается двухдневная поездка по графству Вермланд. Традиция, которую мы очень ценим! В течение дня будем сообщать здесь новости 🤍», — говорится в подписи к снимкам.

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Принц Карл Филипп и принцесса София / © instagram.com/prinsparet

Для первого выхода принцесса София выбрала уютный и стильный осенний образ с акцентом на контраст фактур и цветов. На ней было двубортное шерстяное пальто прямого кроя длины до колен серого цвета в крупную графитово-синюю и терракотово-оранжевую клетку с классическими лацканами, темно-серый трикотажный свитер с высоким воротом и широкие длинные брюки-палаццо кремового оттенка со стрелками, полностью закрывающие обувь.

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София распустила длинные каштановые волосы, уложив их мягкими объемными волнами на прямой пробор, а ее макияж был выполнен в естественных теплых тонах.

Принц Карл Филипп и принцесса София / © instagram.com/prinsparet

А принц Карл Филипп выбрал классическое двубортное шерстяное пальто насыщенного темно-синего цвета, рубашку и галстук в диагональную бело-голубую полоску, а также прямые костюмные брюки темно-синего цвета со стрелками. Обут был в черные кожаные туфли-оксфорды.

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