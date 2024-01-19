В клетчатом пальто и с любимой сумкой: первый выход королевы Камиллы после каникул

Вчера, Ее Величество посетила Абердинскую художественную галерею. Это ее первое мероприятие в новом году.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

В Абердин королева Камилла прибыла в клетчатом пальто Roy Allen, обута в высокие замшевые сапоги Russell & Bromley на каблуках, а в руках у нее была сумка DeMellier (такая же есть в гардеробе герцогини Сассекской Меган).

Королева сделала дневной макияж и укладку, но погода выдалась ветренной, так что прическа Камиллы слегка испортилась. На груди у нее была пришпилена брошка. Кстати, в точно таком же образе Камилла в 2019 году посещала Кемптонские скачки.

Королева Камилла на Кептонских скачках / Фото: Getty Images

В галерее королева Камилла открыла новое "Безопасное пространство", помогая давать рекомендации людям, если они подозревают, что кто-то подвергается домашнему насилию. Королева уже давно выражает поддержку жертвам домашнего насилия и сексуального насилия, это является ключевым приоритетом общественной деятельности Ее Величества.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Выход Камиллы стал первым публичным выступлением с тех пор, как во дворце сообщили новости о здоровье ее мужа короля Чарльза. В среду Букингемский дворец сообщил, что король Чарльз отправится на операцию и поделился подробностями.

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