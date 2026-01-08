ТСН в социальных сетях

В клетчатом пальто и с ярким шарфом: леди Амелия Виндзор сходила на прогулку с собакой

Леди Амелия Виндзор уже вернулась в Лондон с отпуска, который провела в Швейцарии и отправилась на прогулку с собакой.

Леди Амелия Виндзор

Леди Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

Британская аристократка провела зимние каникулы на известном популярном швейцарском горнолыжном курорте Клостерс, который так любят члены королевской семьи.

Теперь же девушка вернулась в Лондон и поделилась в Instagram историях своим зимним луком, который выбрала для прогулки с собакой. Амелия надела клетчатое бежево-черное пальто длины миди в сочетании с синими прямыми джинсами, бежевыми ботинками и разноцветным длинным шарфом на шее. Леди Амелия держала белого пса на поводке и улыбалась, позируя на фоне стены.

Леди Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

Леди Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

В преддверии нового года сообщалось, что леди Амелия помолвлена с застройщиком Олли Льюисом, но официально информацию о своей помолвке она пока что так и не подтвердила.

