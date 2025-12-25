В клетчатом пальто и шляпе цвета марсала: принцесса Евгения появилась на рождественской службе

Принцесса Евгения / © Getty Images

Несмотря на недавние скандалы в их ближайших семьях, принцессы Беатрис и Евгения провели Рождество с членами королевской семьи.

Спустя всего несколько недель после того, как их отец, бывший принц Эндрю, был лишен королевских титулов и почестей королем Чарльзом на фоне возобновившегося интереса к его связям с Джеффри Эпштейном, сестры появились в Сандрингеме, чтобы посетить церковь вместе с членами королевской семьи. Эндрю Маунтбаттен-Виндзор после лишения титула принца, и их мать, Сара Фергюсон, не были допущены на семейное собрание.

Принцесса Беатрис приехала с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци, а ее младшая сестра принцесса Евгения со своим мужем Джеком Бруксбэнком. Евгения надела объемное пальто в клетку, дополнив его шляпой цвета марсала и коричневой сумкой. Волосы Евгения собрала в низкий пучок, надела серьги-висюльки с голубыми камнями и золотой браслет на запястье.

Ее сестра Беатрис также отлично выглядела в пальто с широким поясом, подчеркивающим талию и замшевых сапогах на высоких каблуках.