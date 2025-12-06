ТСН в социальных сетях

Общество
126
1 мин

В клетчатом пальто и удобных каблуках: 70-летняя мама принцессы Кейт пришла на рождественский концерт

Она традиционно появилась на этого мероприятии, чтобы поддержать свою дочь.

Юлия Каранковская
Кэрол Миддлтон

Кэрол Миддлтон / © Getty Images

В Лондоне в знаменитом Вестминстерском аббатстве 5 декабря состоялся ежегодный рождественский концерт принцессы Уэльской «Вместе на Рождество». Тема нынешнего мероприятия — «Любовь во всех ее проявлениях».

Традиционно среди гостей появились мама Кэтрин и папа — 70-летняя Кэрол Миддлтон и 76-летний Майкл Миддлтон. В тот день на улице шел дождь, поэтому пара пряталась вместе под одним зонтом.

Кэрол и Майкл Миддлтон / © Getty Images

Кэрол и Майкл Миддлтон / © Getty Images

Кэрол выбрала синее платье выше колен и элегантное пальто от бренда The House of Bruar выполненное из клетчатой ткани, которая сочетала зеленый и синий цвета. Также женщина дополнила образ синими туфлями на широком каблуке, надела несколько украшений от Van Cleef & Arpels.

Кэрол Миддлтон / © Getty Images

Кэрол Миддлтон / © Getty Images

Ее образ перекликался с тем, во что была одета Кейт и ее дети. Семья Уэльских приехала на концерт в тоже в сине-зеленых оттенках.

Семья принца и принцессы Уэльских / © Associated Press

Семья принца и принцессы Уэльских / © Associated Press

126
