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Дата публикации
Категория
Общество
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В клетчатом пальто и замшевых туфлях на шпильках: новый образ Мелании Трамп

Первая леди США посетила памятное мероприятие в Вирджинии.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Мелания Трамп

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп вместе со второй леди Ушей Венс приняла участие в церемонии у Могилы Неизвестного солдата по случаю Дня ветеранов, которая состоялась на Арлингтонском национальном кладбище в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Уша Венс и Мелания Трамп / © Associated Press

Уша Венс и Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания появилась там в темно-синем клетчатом двубортном пальто длиной ниже колен со слегка расклешенным низом и с таким же поясом, завязанным на талии.

Уша Венс и Мелания Трамп / © Associated Press

Уша Венс и Мелания Трамп / © Associated Press

Аутфит госпожа Трамп дополнила темно-синими замшевыми туфлями-лодочками на высоких шпильках, которые гармонично сочетались с верхней одеждой.

Мелания сделала свою фирменную прическу с локонами, спадающими на плечи. На лице у нее был макияж смоки-айс, а губы она накрасила розовой помадой с глянцевым финишем. В ушах первой леди сверкали бриллиантовые серьги-пусеты.

Уша Венс и Мелания Трамп / © Associated Press

Уша Венс и Мелания Трамп / © Associated Press

Рядом с Меланией стояла Уша Венс, которая для церемонии выбрала карамельное платье длины миди и высокие кожаные сапоги коньячного оттенка.

Уша Венс и Мелания Трамп / © Associated Press

Уша Венс и Мелания Трамп / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп в куртке цвета хаки и замшевых сапогах на каблуках отправилась в Алабаму.

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