Мелания Трамп / © Associated Press

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Мелания Трамп приняла участие в традиционной церемонии доставки официальной рождественской елки в Белый дом, которая состоялась на Северной аллее резиденции в Вашингтоне.

В этом году для украшения Белого дома выбрали белую ель, выращенную на ферме Silent Night Evergreens в штате Висконсин. Дерево доставили в президентскую резиденцию на зеленой повозке с красными колесами и бантами, запряженной лошадьми.

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Мелания Трамп / © Associated Press

Ее доставил Чак Дженсен — ветеран армии США с десятилетним стажем службы и профессиональный водитель FedEx Freight. Елка будет украшать Голубую комнату Белого дома во время рождественских праздников.

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Мелания Трамп / © Associated Press

Высота елки — 18 футов (примерно 5,5 метра). Ее вырастила семья Чепменов, которой уже в четвертый раз выпала честь поставить рождественскую елку в Белый дом. Ранее деревья с их фермы украшали резиденцию в 1998, 2003 и 2017 годах.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Для этого мероприятия Мелания выбрала элегантное двубортное приталенное пальто Gabriela Hearst в крупную клетку с отложным воротником и накладными клапанами на карманах. Пальто имело расклешенный к низу силуэт, а талию первая леди подчеркнула поясом из той же ткани, который завязала бантом.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания гармонично дополнила наряд бордовыми туфлями-лодочками с заостренным носком и змеиным принтом от Manolo Blahnik на высоких шпильках.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Она уложила волосы в красивую прическу с локонами и сделала макияж смоки-айс с насыщенной розовой помадой. Ногти первой леди украшал светлый маникюр.

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Мелания Трамп / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп в клетчатом пальто и замшевых туфлях на шпильках приняла участие в церемонии у Могилы Неизвестного солдата по случаю Дня ветеранов.

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