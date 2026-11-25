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В клетчатом пальто за 3490 долларов и питоновых лубутенах: Мелания Трамп на церемонии помилования индейки в Белом доме
Первая леди США продемонстрировала стильный осенний образ в модной цветовой гамме.
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп приняли участие в традиционной церемонии помилования индеек накануне Дня благодарения, который в этом году американцы будут отмечать 26 ноября.
Мероприятие прошло на новой вертолетной площадке на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Президентская чета позировала фотографам рядом с белоснежным индюком по имени Freedom («Свобода»).
В этом году Дональд Трамп помиловал двух индюков — Freedom и Feathers («Перья»). Их вырастила супружеская пара фермеров Скотт и Бекки Райтселл в штате Западная Вирджиния. Имена птицам выбрали американцы путем онлайн-голосования. Так же граждане решили, кто из индюков станет главным героем церемонии в Белом доме. Победил Freedom.
Обеим птицам по четыре месяца. Накануне церемонии они даже ночевали в роскошном отеле Willard InterContinental в Вашингтоне. Остаток своей жизни помилованные индюки проведут в Техасском университете A&M, где для них специально оборудовали помещение с климат-контролем и выходом на свежий воздух.
Для этого мероприятия Мелания Трамп выбрала элегантный осенний аутфит. На ней было длинное двубортное шерстяное пальто от Max Mara стоимостью 3490 долларов. Оно имело широкие лацканы, карманы с клапанами, черные пуговицы и клетчатый принт «Принц Уэльский», в котором сочетались молочный, черный, карамельный и бордовый цвета.
Под пальто первая леди надела водолазку цвета марсала. Она дополнила наряд темно-коричневыми кожаными перчатками и эффектными бордовыми туфлями-лодочками от Christian Louboutin с фактурой питона, заостренными носками и высокими шпильками.
Мелания сделала прическу с локонами, макияж с нежно-розовым блеском на губах, а глаза скрыла за большими черными солнцезащитными очками.
Дональд Трамп был одет в черное пальто, темно-синий костюм, белую рубашку и светло-желтый галстук в диагональную полоску. Президент нежно держал жену за руку.
Напомним, традиция ежегодной презентации индейки к Дню благодарения берет свое начало в 1947 году, во время президентства Гарри Трумэна. А официальное ежегодное помилование птиц было введено в 1989 году президентом Джорджем Бушем-старшим.