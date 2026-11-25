Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп приняли участие в традиционной церемонии помилования индеек накануне Дня благодарения, который в этом году американцы будут отмечать 26 ноября.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Мероприятие прошло на новой вертолетной площадке на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Президентская чета позировала фотографам рядом с белоснежным индюком по имени Freedom («Свобода»).

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Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

В этом году Дональд Трамп помиловал двух индюков — Freedom и Feathers («Перья»). Их вырастила супружеская пара фермеров Скотт и Бекки Райтселл в штате Западная Вирджиния. Имена птицам выбрали американцы путем онлайн-голосования. Так же граждане решили, кто из индюков станет главным героем церемонии в Белом доме. Победил Freedom.

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Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Обеим птицам по четыре месяца. Накануне церемонии они даже ночевали в роскошном отеле Willard InterContinental в Вашингтоне. Остаток своей жизни помилованные индюки проведут в Техасском университете A&M, где для них специально оборудовали помещение с климат-контролем и выходом на свежий воздух.

Индюк Freedom / © Associated Press

Для этого мероприятия Мелания Трамп выбрала элегантный осенний аутфит. На ней было длинное двубортное шерстяное пальто от Max Mara стоимостью 3490 долларов. Оно имело широкие лацканы, карманы с клапанами, черные пуговицы и клетчатый принт «Принц Уэльский», в котором сочетались молочный, черный, карамельный и бордовый цвета.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Под пальто первая леди надела водолазку цвета марсала. Она дополнила наряд темно-коричневыми кожаными перчатками и эффектными бордовыми туфлями-лодочками от Christian Louboutin с фактурой питона, заостренными носками и высокими шпильками.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания сделала прическу с локонами, макияж с нежно-розовым блеском на губах, а глаза скрыла за большими черными солнцезащитными очками.

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Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп был одет в черное пальто, темно-синий костюм, белую рубашку и светло-желтый галстук в диагональную полоску. Президент нежно держал жену за руку.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Напомним, традиция ежегодной презентации индейки к Дню благодарения берет свое начало в 1947 году, во время президентства Гарри Трумэна. А официальное ежегодное помилование птиц было введено в 1989 году президентом Джорджем Бушем-старшим.

Церемония помилования индеек / © Associated Press

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