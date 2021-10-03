В клетчатом пиджаке и с осенним маникюром: Марина Порошенко посетила "Мистецький Арсенал"

Марина Порошенко выбрала для своего выхода образ, похожий на лук, в котором ранее мы видели Елену Зеленскую.
На днях Марина Порошенко побывала на фестивале для юных художников и исследователей "НеOсвітній Арсенал" в "Мистецьком Арсенале". Оттуда экс-первая леди опубликовала в Instagram снимки.
""Разные вместе" - вокруг этой идеи в этом году объединились 50 музеев, студий и кружков. Всех их собрал фестиваль "НеОсвітній Арсенал" - уникальная площадка, где через игру и положительные эмоции дети изучают серьезные вещи о науке, истории, искусстве и технологии.
Инициатива #РізніРазом призвана мягко научить детей взаимодействовать между собой, принимая различия друг друга", — написала она под фотографиями.
Госпожа Порошенко продемонстрировала там деловой образ. Она скомбинировала черный топ, черные брюки-клеш и приталенный черно-белый жакет в клетку с накладными клапанами.
Волосы Марина Анатольевна собрала сзади в хвост, сделала макияж с акцентом на глазах и надела на лицо защитную маску.
Свой аутфит она дополнила трендовым осенним маникюром, выполненным различными цветами в кофейно-бежевых оттенках.
Кстати, до этого у Порошенко был нежный маникюр в цвет национального флага — сине-желтый.
Напомним, ранее фестиваль "НеOсвітній Арсенал" посетила первая леди Украины — Елена Зеленская. Там она появилась в похожем, как у Порошенко, образе. На ней была черная водолазка, черные брюки и клетчатый жакет в песочных оттенках. Лук она дополнила черной сумкой-багетом.
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