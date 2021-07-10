В клетчатом платье от Ralph Lauren: младшая сестра герцогини Кембриджской попала под прицел папарацци

В клетчатом платье от Ralph Lauren: младшая сестра герцогини Кембриджской попала под прицел папарацци

Пара наблюдала за полуфинальным матчем.

Сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэтьюз побывали на 11-м дне Уимблдонского теннисного чемпионата.

37-летняя Пиппа, которая родила девочку по имени Грейс всего четыре месяца назад, выглядела очень хорошо в синем платье от Ralph Lauren. Наряд на запых был выполнен из ткани в принт в виши и имел рукава-фонарики. Платье знаменитость дополнила солнцезащитными очками, часами, сережками в виде звезд и лаконичной цепочкой и подвеской.

Пиппа Миддлтон / Getty Images

Джеймс Мэтьюз надел на теннисный турнир светлый льняной костюм, белую рубашку и галстук. На глазах у него были солнцезащитные очки от Ray-Ban.

Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэтьюз / Getty Images

Также этот турнир посетили и другие знаменитости, среди которых был замечен Дэвид Бекхэм и родители герцогини Кембриджской и Пиппы – Кэрол и Майкл Миддлтон.

Кэрол и Майкл Миддлтон / Getty Images

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Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюза (8 фото)

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