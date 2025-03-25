В клетчатом платье с плиссированной юбкой: Кая Каллас приехала в Египет

Главный дипломат ЕС в женском образе встретилась с министром иностранных дел Египта.

Экс-премьер-министр Эстонии, верховная представительница ЕС по иностранным делам и политики безопасности Кая Каллас с рабочим визитом приехала в Египет. Во дворце Тахрир в Каире она встретилась с министром иностранных дел Египта Бадром Абделатти.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Там Кая появилась в черно-белом платье миди с плиссированной юбкой и широкими рукавами три четверти, которое подчеркнуло ее тонкую талию.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Аутфит Каллас дополнила лаконичными серьгами с камнями, деликатной золотой цепочкой на шее, часами, браслетом и кольцом на руках. У нее были распущены волосы и легкий макияж.

Напомним, Кая Каллас во время круглого стола министров иностранных дел ЕС в Брюсселе предстала в светлой блузке с вырезом и голубыми и темно-синими пятнышками, которую она скомбинировала с темно-синей юбкой-карандашом.

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