В клетчатом платье с V-образным вырезом: премьер-министр Эстонии на деловой встрече

Кая Каллас принимала сегодня, 7 февраля, коллегу из Швеции.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретилась с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, прибывшим в Таллинн с рабочим визитом.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Каллас продемонстрировала деловой аутфит. На ней было серое обтягивающее клетчатое платье длины миди с V-образным вырезом и рукавами три четверти. Талию она подчеркнула бордовым поясом.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Наряд Кая скомбинировали с черными лакированными туфлями, украшенными бордовыми деталями с пряжкой с камнями.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Премьер-министр сделала скромную прическу, закрепив передние пряди волос на затылке, украсила уши лаконичными серьгами, шею – изящной подвеской с камнями на золотой цепочке, а руку – часами. Нежный макияж завершил ее лук.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Ульф Кристерссон был одет в черный костюм, голубую рубашку и бордовый галстук.

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