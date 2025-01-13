В клетчатом платье с вырезом и фиолетовом жакете: экс-премьер-министр Эстонии Кая Каллас на деловой встрече

Политик выглядела стройно и красиво.
Экс-премьер-министр Эстонии, верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности – Кая Каллас – приняла участие в деловой встрече, которая прошла в вилле Мадама в Риме.
Политик появилась там в клетчатом платье длины миди с V-образным вырезом, сверху которого надела фиолетовый приталенный жакет со скрытой пуговицей.
Образ Кая дополнила нюдовыми капроновыми колготами и черными лакированными туфлями с фиолетовыми стойкими каблуками, замшевыми вставками и пряжками с камнями.
Каллас сделала аккуратную укладку, нежный макияж и завершила лук лаконичными серьгами и кулоном на цепочке.
Напомним, Кая Каллас в красном жакете и блузке с V-образным вырезом предстала на саммите.
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