В клетчатом полупальто и платье цвета кэмел: премьер-министр Эстонии встретилась с Макроном

Кая Каллас приехала в Париж в стильном аутфите.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила Париж, где приняла участие во встрече европейских лидеров, на которой обсудили поддержку Украины.
У Елисейского дворца ее встретил президент Франции Эммануэль Макрон.
Каллас выглядела прекрасно. На ней было черно-белое клетчатое полупальто на запах с таким же поясом и платье миди цвета кэмел.
Аутфит премьер дополнила нюдовыми капроновыми колготами и светло-бежевыми туфлями с черным мысом и стойкими каблуками.
Кая сделала аккуратную укладку, макияж с розовой помадой, уши она украсила лаконичными серьгами с камнями, а шею – деликатной цепочкой с подвеской-камешком.
Напомним, на встрече европейских лидеров была также премьер-министр Латвии Эвика Силиня, которая появилась в блузке бананового цвета с V-образным вырезом.
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