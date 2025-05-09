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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В клетчатом тренчкоте и брюках-дудочках: стильная королева Летиция приехала на ярмарку

Королева Летиция посетила сегодня постоянную книжную ярмарку «Cuesta de Moyano» по случаю празднования ее столетия в Мадриде.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Ее Величество надела черно-белый тренчкот в клетку от бренда Mirto, который носила с прямыми черными брюками-дудочками средней посадки, черным джемпером и тонким поясом. В руках у Летиции была сумка испанского бренда Uterqüe и обула пару черных туфель в стиле Мэри Джейн от Sézane из лаковой кожи и на невысоких устойчивых каблуках.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева распустила волосы, сделала дневной макияж, надела серьги-пусеты и кольцо на палец от бренда Coreterno.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

А на днях королева Летиция приезжала в Панаму, где встретилась со своей дочерью принцессой Леонор, которая находится в морском круизе уже пятый месяц. Теплую встречу матери и дочери запечатлели фотографы.

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