В клетчатом жакете и балетках: необычный, но стильный новый образ британской принцессы Кэтрин

6 июня 41-летняя принцесса Уэльская посетила Виндзорский семейный центр, который находится в ведении Achieving for Children, некоммерческой общественной компании, предоставляющей услуги для детей в Королевском округе Виндзор и Мейденхед.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса посетила центр, чтобы узнать больше о том, как он поддерживает семьи в этом районе. Организация находится недалеко от дома Кейт - коттеджа Аделаида в Виндзоре.

Кейт встретилась в центре с несколькими родителями, пообщалась с работниками и детьми, которые его посещают. Традиционно она не смогла пройти мимо малышей.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Для визита в Виндзорский семейный центр Кейт надела удобный наряд, который состоял из стильного клетчатого бело-голубого жакета Zara, синих брюк LK Bennett со стрелками и белой футболки в рубчик Ralph Lauren.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Наряд британская принцесса дополнила замшевыми балетками и ювелирным набором из сережек и цепочки с подвеской от бренда Mappin and Webb. Волосы она распустила и уложила в легкие волны.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, принцесса Кейт и ее муж - принц Уильям - уже долгое время занимаются проектами по теме раннего развития детей и их ментального здоровья. Пара активно поддерживает многие организации, форды и инициативы, направленные на помощь детям и матерям.

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