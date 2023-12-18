В клетчатом жакете и ботинках на грубой подошве: Елена Зеленская посетила учебные заведения во Львовской области

Елена Зеленская в рамках своей рабочей поездки во Львовскую область посетила несколько учебных заведений области, в которых уже воплощена реформа школьного питания.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди также приняла участие в рабочем совещании по обсуждению реализации Стратегии реформы школьного питания во Львовской области и тиражированию ее успешных кейсов в общинах.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Это очень непросто – проводить модернизацию во время борьбы за выживание. Знаю это по многим проектам, которые опекаю. Но мы не имеем на смену другого времени. Мы живем здесь и сейчас, а наши дети и подавно: это их единственное и неповторимое детство.

Поэтому реформа школьного питания, цель которой – дать каждому ребенку качественную, полезную и вкусную пищу, а также привить здоровые пищевые привычки на всю жизнь, идет прямо сейчас. Во время обороны страны. Потому что это тоже оборона – наших последующих поколений", – отметила Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там первая леди предстала в деловом бежево-черном клетчатом жакете, черном рельефном свитере, черных брюках и ботинках на грубой подошве.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Свой лук Зеленская дополнила укладкой с боковым пробором, нежным макияжем и золотистыми серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в полосатом костюме и с платком-паше посетила Львовский медицинский профессиональный колледж последипломного образования.

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