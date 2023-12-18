В клетчатом жакете и ботинках на грубой подошве: Елена Зеленская посетила учебные заведения во Львовской области

Первая леди с рабочим визитом побывала в Львовской области.
Елена Зеленская в рамках своей рабочей поездки во Львовскую область посетила несколько учебных заведений области, в которых уже воплощена реформа школьного питания.
Первая леди также приняла участие в рабочем совещании по обсуждению реализации Стратегии реформы школьного питания во Львовской области и тиражированию ее успешных кейсов в общинах.
"Это очень непросто – проводить модернизацию во время борьбы за выживание. Знаю это по многим проектам, которые опекаю. Но мы не имеем на смену другого времени. Мы живем здесь и сейчас, а наши дети и подавно: это их единственное и неповторимое детство.
Поэтому реформа школьного питания, цель которой – дать каждому ребенку качественную, полезную и вкусную пищу, а также привить здоровые пищевые привычки на всю жизнь, идет прямо сейчас. Во время обороны страны. Потому что это тоже оборона – наших последующих поколений", – отметила Елена.
Там первая леди предстала в деловом бежево-черном клетчатом жакете, черном рельефном свитере, черных брюках и ботинках на грубой подошве.
Свой лук Зеленская дополнила укладкой с боковым пробором, нежным макияжем и золотистыми серьгами.
Напомним, Елена Зеленская в полосатом костюме и с платком-паше посетила Львовский медицинский профессиональный колледж последипломного образования.
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