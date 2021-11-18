В клетчатом жакете и карамельной юбке: Елена Зеленская в кинотеатре

Первая леди Украины посмотрела документальную ленту о домашнем насилии.

Елена Зеленская посетила премьеру документального фильма о домашнем насилии — "Разорви круг". Автором идеи выступила Маша Ефросинина, режиссером – Елизавета Смит.

В Instagram первая леди опубликовала снимки с мероприятия.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

"Это непростое кино. Прежде всего потому, что не игровое. Героини – реальные украинские женщины, которые рассказывают свои настоящие истории. И они – болезненнее художественных. Потому что не каждый актер достигнет той правдивости, с которой люди свидетельствуют сами. Это очень-очень смелый поступок – сняться в таком фильме, рассказать не только о том, как стал жертвой, но и как поймал себя на жестокости и прекратил это.

Для каждого зрителя это послание: "Я смогла разорвать круг насилия – сможешь и ты".

И здесь еще одно важное мнение, на которое наталкивает лента: каким бы сильным ни был человек, ему нужна поддержка окружения, общества, государства", — написала под фотографиями Елена.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Она поблагодарила всех причастных к созданию ленты.

"Всем, у кого похожая ситуация, важно знать: вы не одиноки. Вы не должны быть жертвой. И никто другой не должен. Насилие – это не норма. Страх можно преодолеть. Вместе точно сможем", — добавила супруга президента.

Для кинотеатра Зеленская выбрала стильный образ. Она сочетала клетчатый жакет, черную водолазку и карамельную юбку миди. Наряд Елена скомбинировала с кремовыми сапогами на шпильках.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Она сделала себе укладку с боковым пробором, нежный макияж, надела черную маску на лицо и украсила уши золотыми серьгами. Бордовый маникюр завершил аутфит первой леди.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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