В клетчатом жакете и красной юбке: королева Маргрете II получила премию

Королева Маргрете II / © Датская королевская семья/Instagram

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Королева Дании Маргрете вернулась к исполнению королевских обязанностей после госпитализации в начале этого месяца.

85-летняя королевская особа получила премию Датского библейского общества 2025 года в четверг и была запечатлена во время получения награды в Садовом зале замка Фреденсборг.

Бывшая монархиня, отрекшаяся от престола в январе 2024 года, передав престол своему сыну, королю Фредерику, была удостоена этой чести «за многолетнюю преданность вере, церковной жизни и распространению Библии», говорится в сообщении датской королевской семьи в Instagram.

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На церемонию Маргрете II прибыла в блузе, клетчатом розовом блейзере, красной юбке длины миди и обута в кожаные туфли без каблуков. В руках у королевы была трость. Также она надела золотые серьги-клипсы, прикрепила золотую брошь на блейзер и накрасила губы ярко-красной помадой.

Королева Маргрете II / © Датская королевская семья/Instagram

«Премия Библейского общества была учреждена в 2007 году и присуждается человеку, который отмечен за особые усилия по популяризации Библии в обществе», — говорится в сообщении дворца. «Премия состоит, помимо прочего, из оформленного в рамку оригинального журнала раннего датского издания Библии».

© Датская королевская семья/Instagram

Это было первое публичное появление бывшей датской монархини с тех пор, как 8 мая она была госпитализирована в Rigshospitalet в Копенгагене в качестве меры предосторожности после простуды. Королева Маргрете отменила несколько запланированных мероприятий, но была выписана всего через два дня.

Королева Маргрете II / © Датская королевская семья/Instagram